Чтобы на три года арестовать и передать в пользу Украины виллу народного депутата от Оппозиционного блока Сергея Левочкина во Франции, необходимо было внести в качестве залога 1% от рыночной стоимости недвижимости, заявил руководитель партии "За життя", нардеп Вадим Рабинович. Политик добавил, что заплатил свои €400 тыс., которые получил от продажи земли и задекларировал. | Сегодня 11.43 | комментариев: "У нас все хотят бороться с коррупцией до прихода к власти. А с того момента, как пришли, они начинают в ней участвовать. Так дальше жить нельзя – и я доказал это, когда внес залог французскому суду в 400 тысяч евро из задекларированных денег за продажу своей земли, для того чтобы вилла Левочкина была возвращена Украине", – заявил парламентарий. Он добавил, что обратился в правоохранительные органы Украины, чтобы они продолжили расследование и выяснили, откуда у Левочкина "который, ни дня не работая в бизнесе, внес в декларацию миллиарды", деньги на недвижимость во Франции."Я первый в Украине политик, который поехал во Францию и добился того, чтобы суд Ниццы арестовал виллу Левочкина, расположенную в одном из самых дорогих районов Лазурного берега. После этого я обратился ко всем правоохранительным органам Украины, чтобы они продолжили и довели до конца начатое мной расследование. Я обратился ко всем людям, чтобы заверить (и делаю это еще раз!): я арестовал виллу Левочкина не для себя, не в пользу Рабиновича, а в пользу Украины, потому что эти деньги должны были остаться в нашей стране и работать на нашу экономику, кредитовать бизнес, развивать общество", – напомнил политик.По его словам, была подана жалоба, но и ее Левочкин проиграл – французский суд не снял арест с его недвижимости во Франции. "И сейчас я объясню, почему Левочкин со своей "гоп-компанией" сидел спокойно: по законам Франции, чтобы сейчас на три года арестовать эту виллу и передать ее в пользу Украине, нужно внести залог – 1% от ее рыночной стоимости, и это 400 тысяч евро. Почему? Да потому что "скромный домик" Левочкина стоит 40 миллионов евро! Но, естественно, украинская сторона таких огромных денег не дала. И Левочкин прекрасно знал, что никто ничего не даст, он со всеми все порешал", – рассказал Вадим Рабинович. Тогда руководитель партии "За життя", по его словам, принял решение перевести во французский суд деньги, вырученные от продажи принадлежащего его семье земельного участка. "Я внес свои 400 тысяч евро для того, чтобы мы уже завтра жили, пусть и немножко, но уже в другой стране, чтобы эти "урки" не думали, что они уедут за границу – и там будут от нас прятаться. Я думаю, что нанесен колоссальный удар по коррупции в одном – они больше не чувствуют себя безнаказанными, они теперь понимают, что и там их можно достать. И все эти бойки и левочкины теперь будут думать – увозить или не увозить деньги из страны", – уверен парламентарий.Политик уверен, что в ближайшее время против него выйдут негативные материалы на принадлежащем Левочкину телеканале "Интер"."Я сделал свою работу и, скорее только, по ее итогам наши правоохранители сделают свой вывод (не исключаю, конечно, что он может быть и в пользу Левочкина!). Но зато я знаю точно, что уже завтра на меня обрушится новый шквал всяких гадостей, который будет показывать лживый канал "Интер", даже несмотря на то, что им уже и рассказывать обо мне нечего. Но я горжусь собой, и считаю, что это очередная победа на пути освобождения нашей страны от коррупционеров. А "Интер" пусть покажет еще какого-то человека, который бы продал свою землю – и заплатил за то, чтобы государству Украина была возвращена недвижимость стоимостью в 40 млн евро. Поэтому я считаю этот день – днем победы партии "За життя", – подытожил Вадим Рабинович.ВИДЕО Видео: NEWSONE / YouTube В феврале 2018 года народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович заявлял, что по его требованию суд в Ницце арестовал имение Левочкина. Он сообщил, что в Украине уже обратился к представителям Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других органов. 26 марта Апелляционный суд Ниццы оставил в силе решение суда первой инстанции, сообщал сайт "Публичные люди".Левочкин указал в своей электронной декларации за 2015 год недвижимость во Франции, этот же дом и земельный участок упоминаются в его декларации за 2016 год. Речь идет о доме площадью 1163 м² и участке, занимающем 9387 м². Нардеп оба раза задокументировал, что имеет "бесплатное право пользования, предоставленное родной сестрой, являющейся бенефициарным владельцем юридического лица – владельца объекта", поместьем и земельным участком во Франции. В 2016 году нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявлял, что указанная недвижимость и земля стоят €40 млн.Дома стоимостью €2 млрд в декларациях Левочкина и его сестры, нардепа от Оппозиционного блока Юлии Левочкиной, нет. В декларации Левочкиной за 2016 год есть еще один дом во Франции площадью 361,48 м² и еще один земельный участок в этой стране площадью 4029 м². Стоимость этой недвижимости в декларации не указана.Сергей Левочкин информацию об аресте недвижимости опровергал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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