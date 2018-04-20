Мнучин заявил, что санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое влияние"

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, пишет Bloomberg.

В интервью на телеканале Fox Business Мнучин сказал, что санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое влияние". При этом он не исключил дополнительных финансовых ударов, заявив, что власть не боится и использовать эти инструменты.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.