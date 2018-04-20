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Минфин США: Трамп доволен эффективностью введенных санкций против россиян
20.04.2018 11:08
Минфин США: Трамп доволен эффективностью введенных санкций против россиян
Мнучин заявил, что санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое влияние"
Санкции США против российских олигархов, которые опустили курс рубля и потрясли рынки металлов, имели тот эффект, которого требовала власть Трампа.
Минфин США: Трамп доволен эффективностью введенных санкций против россиян Фото: ria.ru

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, пишет Bloomberg.

В интервью на телеканале Fox Business Мнучин сказал, что санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое влияние". При этом он не исключил дополнительных финансовых ударов, заявив, что власть не боится и использовать эти инструменты.

Напомним, 6 апреля США  ввели санкции  против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты вскоре примут решение о внедрении  дополнительных санкций против России  из-за ситуации вокруг Сирии. Однако, яки пишут американские СМИ, президент США  Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России .

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