|В сети опубликовали необычную карту Европы
|20.04.2018 11:10
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В сети появилась карта, на которой каждое государство представлено как знаковое произведение искусства, сообщает со ссылкой на и сайт Reddit.
Следует отметить, что карта Европы создана из 44 картин знаменитых художников.
Так, по версии сайта, Украина представлена известным полотном Ильи Репина — «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
Для России выбран пейзаж Исаака Левитана «Золотая осень». По мнению автора карты, Белорусь ассоциируется с произведением Марка Шагала «Скрипач».
представлена полотном Клода Моне «Впечатление. Восход солнца». Италия, даже можно не сомневаться, автор увидел в непревзойденном произведении искусства Леонардо да Винчи «Мона Лиза». А для родины отважных тореро и страстных кармен — Испании выбрали Пабло Пикассо – «Герника».
Стоит отметить, что для Норвегии знаковым стало полотно Эдварда Мунка «Крик». Греция же представлена не картиной, а знаменитой скульптурой Венеры Милосской.