В "Парке Киевская Русь" уже вторую неделю проходит праздничная шоу-программа "Новогодняя сказка". Каждый день аж до 14 января гостей со всех уголков страны и зарубежья ждет Дедушка холод в своей Главной Резиденции, в которой можно пообщаться с мудрым волшебником, положить письмо в шкатулку исполнения желаний и устроить на память яркую фотосессию

В субботу, 30 декабря, а также каждый день со 2 по 8 января и 13-14 января, зрителей вовлекут в захватывающие новогодние приключения. Нечистая сила захочет сорвать праздник и украдет Снегурочку, а освободить ее можно только с помощью гостей Княжества "Киевская Русь".

В качестве праздничного подарка театр Древнего Киева подготовил новый авторский спектакль-мюзикл "Про Серого Волка и Ивана Княжича", который будет интересным и поучительным не только детям, но и взрослым. Гости смогут не только увидеть представление, но и стать непосредственным участником сказки. В постановке будут и выступления конно-трюкового театра, и множество спецэффектов: каскадерские трюки, кукольный театр, поединки с использованием средневекового оружия, огненные эффекты. Только в "Парке Киевская Русь" можно будет услышать постановку не только на современном языке, но и на древнеславянском.

А еще в Парке можно покататься верхом на породистых лошадках из Княжеской конюшни Древнего Киева, погладить их и сфотографироваться с ними. Будет работать канатный спуск "Полетайло", лучный тир и чеканка монет, музей средневекового костюма, новогодняя фотолокация и многое другое.

В воскресенье, 31 декабря, с 20:00 гостей "Парка Киевская Русь" ждет яркое празднование Нового года. Княжество подготовило яркую шоу-программу с подарками и угощениями абсолютно для каждого, бесплатным катанием на лошадях, интерактивами от Деда Мороза и Снегурочки, шоу двойников с выступлением Ольги Поляковой, Дзидзьо, Насти Каменской и Потапа. В полночь гостей ожидает поздравление от Князя Киевского и праздничный фейерверк. Все гости примут участие в беспроигрышной лотерее подарков. А при предварительной брони есть также возможность заказать праздничный ужин в корчме.

И конечно, во время всех новогодних праздников, гости «Парка Киевская Русь» смогут отведать вкусные блюда от княжеских поваров в корчме "Веселый варяг" и в точках питания под открытым небом и в беседках. И даже остаться на ночевку в доме гостиничного типа "4 комнаты", который находится в 5 минутах от Детинца Киева.

Главная Резиденция Деда Мороза работает каждый день с 16 декабря 2017 года по 14 января 2018 года (в том числе и 1 января).

"Новогодняя сказка" будет проходить 30 декабря 2017 года, а также со 2 по 8 января и 13-14 января 2018 года.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки из Киева курсируют от метро "Выдубичи". Цена билета на "Новогоднюю сказку" – 150 грн,. для пенсионеров и студентов – 100 грн., для детей школьного возраста – 50 грн., дошкольники – бесплатно. Цена билета в новогоднюю ночь – 395 грн., для пенсионеров и студентов – 250 грн., для детей школьного возраста – 150 грн., дошкольники – бесплатно.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com