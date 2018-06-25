С Россией нужно пытаться улучшить отношения, поскольку она является соседом НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя информацию о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Столтенберг заявил, что с РФ нужно вести разговор Фото: ЕРА "Встреча между президентом Трампом и президентом Путиным будет соответствовать политике НАТО, поскольку НАТО стремится к диалогу с РФ. Мы сохраняем двойной подход в отношениях с Россией: сдерживание и оборона", – отметил генсек НАТО.Он подчеркнул, что с Россией нужно пытаться улучшить отношения, поскольку она является соседом НАТО.Столтенберг добавил, что если улучшить отношения с РФ в ближайшее время не получится, то важно суметь "управлять сложными отношениями" с Москвой."Нам нужно уделять этому больше внимания. Нужно больше военного присутствия, больше учений возле наших границ", – подчеркнул генсек НАТО.7 июля 2017 года Трамп и Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут. 5 ноября 2017 года Трамп заявлял, что ожидает встречи с Путиным в рамках своего турне по странам Азии, но 10 ноября спикер администрации президента США Сара Сандерс сообщила, что встречи не будет, так как произошла нестыковка в расписании.10 ноября лидеры США и России встретились и кратко пообщались на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.7 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Европейском союзе сообщило, что Путин во время визита в Австрию просил канцлера страны Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с Трампом.15 июня Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в июле, но даты и места встречи не называл. Газета The Washington Post сообщала, что встреча может пройти во время саммита НАТО.24 июня австрийская газета Kronen Zeitung написала, что глава Белого домаможет встретиться с российским коллегой 15 июля в Вене. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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