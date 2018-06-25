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Встреча Трампа и Путина будет соответствовать политике НАТО - Столтенберг
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25.06.2018 14:51
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С Россией нужно пытаться улучшить отношения, поскольку она является
соседом НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя
информацию о возможной встрече президентов РФ и США Владимира
Путина и Дональда Трампа. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Столтенберг заявил, что с РФ нужно вести разговор
Фото: ЕРА "Встреча между президентом Трампом и президентом Путиным
будет соответствовать политике НАТО, поскольку НАТО стремится к
диалогу с РФ. Мы сохраняем двойной подход в отношениях с Россией:
сдерживание и оборона", – отметил генсек НАТО.Он подчеркнул,
что с Россией нужно пытаться улучшить отношения, поскольку она
является соседом НАТО.Столтенберг добавил, что если улучшить
отношения с РФ в ближайшее время не получится, то важно суметь
"управлять сложными отношениями" с Москвой."Нам нужно уделять этому
больше внимания. Нужно больше военного присутствия, больше учений
возле наших границ", – подчеркнул генсек НАТО.7 июля 2017
года Трамп и Путин встретились впервые, это
произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры
продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных
35 минут. 5 ноября 2017 года Трамп заявлял, что ожидает
встречи с Путиным в рамках своего турне по странам Азии,
но 10 ноября спикер администрации президента США Сара Сандерс
сообщила, что встречи не будет, так как произошла нестыковка в
расписании.10 ноября лидеры США и России встретились и кратко
пообщались на саммите Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества.7 июня издание The Wall Street
Journal со ссылкой на источник в Европейском союзе сообщило,
что Путин во время визита в Австрию просил канцлера страны
Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с
Трампом.15 июня Трамп заявлял, что может встретиться с
Путиным в июле, но даты и места встречи не называл. Газета The
Washington Post сообщала, что встреча может пройти во время
саммита НАТО.24 июня австрийская газета Kronen Zeitung
написала, что глава Белого домаможет встретиться с российским
коллегой 15 июля в Вене.
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