Каждая невеста мечтает быть красивой на торжестве, словно неземная куколка. А у куколки должны быть идеальные блестящие волосы. Что делать, если твои волосы перед свадьбой истощены, измучены и просто ужасны? Реконструкцию волос. А свадебный портал Nashasvadba.net расскажет тебе, что собой представляет эта модная салонная процедура.

Усиленно подпитай волосы перед свадьбой

Реконструкция волос – это совсем новая салонная процедура. Она способна сотворить чудо с любыми волосами. К тому же это не только очень полезно, но и крайне приятно.

Показаниями к ее применению есть постоянное окрашивание и беспощадная химическая завивка. После реконструкции твои волосы полностью обновляются, становятся блестящими и шелковистыми, как в глянцевой рекламе модного шампуня. И это уже после первого сеанса.

Так, что реконструкцию волос можно осуществить даже прямо перед свадьбой. Но лучше сделать ее не один раз, начав за неделю-две до торжества. Тогда эффект будет ярче и продлиться намного дольше.

Пара слов о времени процедур перед свадьбой

Процедура реконструкции волос в идеале предполагает неоднократное применение (три-четыре раза) для закрепления ошеломительного результата. Но даже это не требует особых временных затрат. Так, как сеансы проводятся каждые два-три дня. К слову, средняя стоимость одного сеанса – примерно двести гривен.

После полного курса твои волосы останутся несказанно красивыми надолго, невзирая на мытье и частые укладки. В среднем эффект длиться несколько месяцев.

Реконструкция волос перед свадьбой возможна даже дома

Знаешь, чтобы полностью «реконструировать» волосы перед свадьбой, не обязательно даже отдаваться в руки опытного салонного мастера. Это можно сделать и дома самостоятельно.

Только прежде нужно купить недешевые профессиональные средства и тщательно следовать инструкции по применению. Но дома все эти препараты прослужат тебе долгую службу в отличие от одноразовой салонной процедуры примерно за ту же цену.

Примерная стоимость препаратов – около 1200 гривен.

В чем же суть реконструкции волос перед свадьбой?

Психологи утверждают, что процесс действия лечения «пациентам» просто необходимо знать. Ведь так улучшается результативность лечения. Это что-то смежное с общеизвестным «эффектом плацебо».

Реконструкция волос проводится с помощью специального белкового коктейля. Он содержит химические элементы, которые полностью восстанавливают структуру волос – керамиды и олигоминералы. Ты не знаешь этих мудреных ученых названий? Мы тебе расскажем, что это такое.

Керамиды – это аминокислоты, которые выполняют действие природных основных составляющих ствола волоса. Искусственные керамиды во время реконструкции проникают вглубь каждой волосинки и заменяют собой поврежденные натуральные керамиды.

Профессионалы в борьбе за невесту

В отдельно тяжелых случаях истощения волос, если совсем не хочется стричься, все-таки лучше проделать профессиональную реконструкцию волос перед свадьбой.

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