Все войны начинаются, сопровождаются и завершаются информационно-психологическими операциями.

Пример работы ССО РФ в информационно-психологических операциях против Украины, информирует svodka.net.

17 апреля этого года, на сайте Новососсияинфо “novorossiy.info” опубликовали фейк о задержании в США представителя Государственного Космического Агентства Украины Павла Дегтяренка и Главного конструктора КБ «Південне» Олександра Дегтяренка.

Ссылались на украинские СМИ.

Конструкторы ездили на 34-й Космический симпозиум в Колорадо.

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Основная задача этого фейка была продлить в инфопространстве другой фейк – О, якобы, передачи Украиной проектной документации ракет КНДР. А мы ведь все знаем, что такая документация всегда была у РФ, как «правоприемницы» СССР.

Для правдоподобности приплели посла Украины в США Чалого.

После того как эту инфу опубликовала отрыжка «Новороссии», ее начали массово тиражировать в российских СМИ.

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Типичная практика их войск информационных операций, создать источник и ссылаться на него.

В результате было около 43-х публикаций в СМИ, 6 сообщений в разных блогах и форумахи 14 сообщений от ботов и ломов социальных сетях.

Фейк получил мощнейший резонанс и распространение.

Единственное нормальное опровержение дало только посольство Украины в США.

В этих вопросах мы проигрываем информационную войну.

Для пользы нашего общего дела и для информирования населения, я публикую список сайтов врага, которые занимаются откровенной антиукраинской деятельностью и работают на военную машину путинского режима.

Я не вижу затихания информационной агрессии РФ против Украины, у них работают целые специальные войска в этом направлении, из чего можно сделать косвеный вывод, что и все виды другой агрессии будут продолжаться.

Напомню свой тезис: все войны начинаются, сопровождаются и завершаются информационно-психологическими операциями.

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