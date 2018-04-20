|Мирослав Гай: Российская агрессия будет продолжаться
|20.04.2018 11:13
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Все войны начинаются, сопровождаются и завершаются информационно-психологическими операциями.
Пример работы ССО РФ в информационно-психологических операциях против Украины, информирует svodka.net.
17 апреля этого года, на сайте Новососсияинфо “novorossiy.info” опубликовали фейк о задержании в США представителя Государственного Космического Агентства Украины Павла Дегтяренка и Главного конструктора КБ «Південне» Олександра Дегтяренка.
Ссылались на украинские СМИ.
Конструкторы ездили на 34-й Космический симпозиум в Колорадо.
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Основная задача этого фейка была продлить в инфопространстве другой фейк – О, якобы, передачи Украиной проектной документации ракет КНДР. А мы ведь все знаем, что такая документация всегда была у РФ, как «правоприемницы» СССР.
Для правдоподобности приплели посла Украины в США Чалого.
После того как эту инфу опубликовала отрыжка «Новороссии», ее начали массово тиражировать в российских СМИ.
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Типичная практика их войск информационных операций, создать источник и ссылаться на него.
В результате было около 43-х публикаций в СМИ, 6 сообщений в разных блогах и форумахи 14 сообщений от ботов и ломов социальных сетях.
Фейк получил мощнейший резонанс и распространение.
Единственное нормальное опровержение дало только посольство Украины в США.
В этих вопросах мы проигрываем информационную войну.
Для пользы нашего общего дела и для информирования населения, я публикую список сайтов врага, которые занимаются откровенной антиукраинской деятельностью и работают на военную машину путинского режима.
Я не вижу затихания информационной агрессии РФ против Украины, у них работают целые специальные войска в этом направлении, из чего можно сделать косвеный вывод, что и все виды другой агрессии будут продолжаться.
Напомню свой тезис: все войны начинаются, сопровождаются и завершаются информационно-психологическими операциями.