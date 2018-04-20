Депутат Львовского городского совета от партии «Свобода» Марьяна Батюк распространила в соцсети поздравление с днем рождения лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает Zaxid.net.

«Великий человек, как не крути. «Нация и отечество — вот единственная по-настоящему важная наука для меня и для всех настоящих националистов», — написала она над публикацией, приводя цитату лидера нацистов Адольфа Гитлера.

Батюк распространила сообщение со страницы в Facebook пользователя по имени Иванка Белая-Кондратьева. В информации ее профиля указано, что она также работает в ВО «Свобода». Однако ни на ее странице, ни на странице Батюк записи уже нет.

По данным издания, Марьяне Батюк 28 лет, она учительница истории в одной из городских школ. Она была автором инициативы вывешивать флаг ОУН-УПА на башне ратуши, однако этого не поддержали депутаты. Директор школы собирается провести с учительницей профилактическую беседу.

«Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам», — сказал он.

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