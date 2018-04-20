В США группа исследователей из Иллинойсского университета создали рекордный по грузоподъемности материал для искусственных мышц. Об этом информирует NakedScience.

Сообщается, что мышечная нить массой в 1,6 грамма может поднять вес в 1,9 килограмма.

До сих пор рекорд кратности поднимаемой массы составлял тысячекратное превышение собственного веса "мышцы". Изобретение иллинойцев способно поднять груз, который в 12,6 тысячи раз превышает ее собственный вес.

Полученный материал надежный, выдерживает 60 МПа механического давления и может удлиняться на 25 процентов. Его эффективность в 15 раз выше, чем у натуральной ткани.

Основу искуственных мышц составляют углеродные волокна, несколько тысяч которых переплетены в пучок. Пропитанный полимером пучок волокон скручивают и подвергают термообработке на протяжении суток, после чего его скручивают спиралью и получают сильную пружину, способную поднять большой вес.

Как сообщал svodka.net ранее, основатель Amazon Джефф Безос обнародовал снимок с роботом-собакой, который буквально за несколько часов стал вирусным и собрал 18 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира