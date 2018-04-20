На певицу Ани Лорак, которая регулярно гастролирует в РФ, набросился любитель. Сегодня 11.54 | комментариев: Видео разместили на странице телеграм-канала Super в Instagram. На Ани Лорак (@anilorak) во время концерта набросился любитель. ЧП случилось в Пензе, где певица выступала со своим шоу #DIVA. В конце программы представители Лорак попросили охранников ослабить оцепление – чтобы все желающие смогли вручить Ани цветы. Но вскоре секьюрити пожалели об этом. Подробности - уже скоро на сайте StarHit.ru. #анилорак Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 19 Апр 2018 в 2:28 PDT Охранник выбежал на сцену следом за поклонником и вернул его в зал.Концерт Ани Лорак в Пензе состоялся 17 апреля.Ани Лорак заявляла, что украинские поклонники положительно относятся к ее гастролям в РФ.Певица активно гастролирует в РФ. Там она рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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