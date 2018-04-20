Погода, Новости, загрузка...
Один из украинских банков-банкротов может потерять свои активы
20.04.2018 11:16
Один из украинских банков-банкротов может потерять свои активы Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины (ФГВФЛ) заявляет о риске утраты контроля над активами признанного неплатежеспособным в 2016 году банка "Хрещатик".

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

Такой сценарий является вероятным из-за начавшейся судебной кампании по отмене процедуры ликвидации банка.

В заявлении ФГВФЛ говорится, что за два года, в течение которых длится ликвидация банка, украинские суды приняли ряд противоположных решений относительно законности примененной процедуры вывода банка с рынка: в одном из них говорится о преждевременном выводе, в другом – запоздавшем.

Такие действия, по оценкам, Фонда, предпринимаются бывшими владельцами банка для того, чтобы «с помощью судов завладеть теми немногочисленными активами, которые еще остались на балансе банка».

В ФГВФЛ подчеркивают, что возможное принятие решения о незаконности вывода банка «Хрещатик» с рынка никак не защитит права вкладчиков и кредиторов финучреждения, однако сделает невозможной подачу исков к бывшим собственникам, которые, по оценкам ФГВФЛ, довели его до банкротства. Кроме того, такое решение в случае его принятие не позволит восстановить работу банка, поскольку законодательством Украины не предусмотрена возможность возврата банковской лицензии банка, ликвидация которого была признана судом незаконной.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить