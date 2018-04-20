Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

Такой сценарий является вероятным из-за начавшейся судебной кампании по отмене процедуры ликвидации банка.

В заявлении ФГВФЛ говорится, что за два года, в течение которых длится ликвидация банка, украинские суды приняли ряд противоположных решений относительно законности примененной процедуры вывода банка с рынка: в одном из них говорится о преждевременном выводе, в другом – запоздавшем.

Такие действия, по оценкам, Фонда, предпринимаются бывшими владельцами банка для того, чтобы «с помощью судов завладеть теми немногочисленными активами, которые еще остались на балансе банка».

В ФГВФЛ подчеркивают, что возможное принятие решения о незаконности вывода банка «Хрещатик» с рынка никак не защитит права вкладчиков и кредиторов финучреждения, однако сделает невозможной подачу исков к бывшим собственникам, которые, по оценкам ФГВФЛ, довели его до банкротства. Кроме того, такое решение в случае его принятие не позволит восстановить работу банка, поскольку законодательством Украины не предусмотрена возможность возврата банковской лицензии банка, ликвидация которого была признана судом незаконной.

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