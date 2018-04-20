|В Мексике толпа бросил подозреваемого в изнасиловании мужчины в вольер с крокодилами
|20.04.2018 11:16
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Сотрудники полиции спасли мужчинуВ Мексике в городе Сан-Франциско-Ихуатлан разъяренная толпа бросил мужчину, подозреваемого в изнасиловании молодой женщины, в вольер с крокодилами.
20-летний мужчина был взят под стражу полицией по подозрению в изнасиловании и набег на пожилую женщину, сообщает Newsweek .
Через несколько минут после того, как он был доставлен в полицейский участок, туда ворвалась толпа местных жителей, который вытащил мужчину на улицу и избил.
После этого граждане привлекли мужчину в ближайший парк и бросили в вольер, где живут два крокодила.
Сотрудники полиции спасли мужчину до того, как рептилии смогли до него добраться. Он был госпитализирован с многочисленными травмами.
Напомним, что ф утболист из Мозамбика Естевао Альберто Джино погиб от нападения крокодила .
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