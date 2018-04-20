Сотрудники полиции спасли мужчину

20-летний мужчина был взят под стражу полицией по подозрению в изнасиловании и набег на пожилую женщину, сообщает Newsweek .

Через несколько минут после того, как он был доставлен в полицейский участок, туда ворвалась толпа местных жителей, который вытащил мужчину на улицу и избил.

После этого граждане привлекли мужчину в ближайший парк и бросили в вольер, где живут два крокодила.

Сотрудники полиции спасли мужчину до того, как рептилии смогли до него добраться. Он был госпитализирован с многочисленными травмами.