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В Мексике толпа бросил подозреваемого в изнасиловании мужчины в вольер с крокодилами
20.04.2018 11:16
В Мексике толпа бросил подозреваемого в изнасиловании мужчины в вольер с крокодилами
Сотрудники полиции спасли мужчину
В Мексике в городе Сан-Франциско-Ихуатлан ​​разъяренная толпа бросил мужчину, подозреваемого в изнасиловании молодой женщины, в вольер с крокодилами.
В Мексике толпа бросил подозреваемого в изнасиловании мужчины в вольер с крокодилами

20-летний мужчина был взят под стражу полицией по подозрению в изнасиловании и набег на пожилую женщину, сообщает Newsweek .

Через несколько минут после того, как он был доставлен в полицейский участок, туда ворвалась толпа местных жителей, который вытащил мужчину на улицу и избил.

После этого граждане привлекли мужчину в ближайший парк и бросили в вольер, где живут два крокодила.

Сотрудники полиции спасли мужчину до того, как рептилии смогли до него добраться. Он был госпитализирован с многочисленными травмами.

Напомним, что ф утболист из Мозамбика Естевао Альберто Джино погиб от нападения крокодила .

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