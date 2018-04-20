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Популярный сайт знакомств назвал самые привлекательные профессии среди тех, кто ищет пару
20.04.2018 11:18
Популярный сайт знакомств назвал самые привлекательные профессии между тех, кто ищет пару По теме:

Популярный сайт и приложение для знакомств Badoo, который имеет более 380 млн пользователей по всему миру, назвал профессии, которые являются самыми привлекательными для мужчин и женщин, которые находятся в поисках партнера.

Исследование проводилось путем сбора данных 5 тыс. британских пользователей Badoo в возрасте от 18 до 30 лет, пишет  со ссылкой на и .

Согласно результатам, пять женских профессий, вызывающих наибольший интерес у мужчин, это:

1.       Парикмахер

2.       Медсестра

3.       Юрист

4.       Предприниматель

5.       Учитель

В то же время пятерка самых привлекательных мужских профессий выглядит так:

1.       Шеф-повар

2.       Инженер

3.       Предприниматель

4.       Маркетолог

5.       Художник







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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