Немецкий Deutsche Bank по ошибке перевел одной из бирж, с которой он ведет дела, залоговый платеж в размере $35 млрд.

Крупнейший банк Германии признал факт ошибки, но не сумму перевода, информирует svodka.net.

В Deutsche Bank утверждают, что ошибка была обнаружена в течение нескольких минут.

Об этом сообщает CNN Money со ссылкой на информированные источники в пятницу, 20 апреля.

Отмечается, что сумма перевода была на $5 млрд выше текущей капитализации Deutsche Bank.

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Также остался невыясненным вопрос, какой должна была реальная сумма залога.

«Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, а затем исправлена», – заявил представитель Deutsche Bank.

Ранее сообщалось, что подразделение Samsung по ошибке раздало акции на $105 млрд. Когда об этом стало известно, стоимость ценных бумаг Samsung Securities Co за шесть минут рухнула почти на 12%.

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