Экс-нардеп от Партии Регионов Борис Колесников считает, что президент Украины Петр Порошенко не может влиять на стоимость принадлежащей ему кондитерской компании Roshen. Об этом он заявил в интервью онователю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Колесников считает, что сейчас стоимость Roshen не достигает $1 млрд Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Если за Roshen в 2012 году давали три миллиарда долларов, а за "Конти" – полтора, то сейчас это можете разделить на восемь, как минимум. Я о том, что он обещал продать Roshen. Это вообще глупость: как Порошенко может повлиять своей должностью на стоимость компании? Пока ситуация такая, что Roshen только утонула в этом", – заявил Колесников.Он добавил, что сейчас за Roshen не дадут и миллиарда долларов.Кондитерская корпорация Roshen была создана президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и российском Липецке (20 января 2017 года стало известно, что корпорация останавливает производство в Липецке. В июне 2017 года Roshen завершила консервацию фабрики в этом городе), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая область). Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко пообещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее, сразу осуществить сделку так и не удалось. Порошенко пояснил, что это связано с началом боевых действий на востоке Украины. По словам президента, активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет слепой траст. Слепой траст для управления принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко компанией Roshen действительно был создан и его контролирует группа, принадлежащая семье Ротшильдов – европейской династии банкиров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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