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В Следкоме РФ сообщили, что в результате пожара в Кемерово погибли 60 человек, а не 64
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20.04.2018 11:23
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Всех жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в
российском Кемерово уже идентифицировали, проинформировали в
Следственном комитете РФ. Сегодня 11.42 | комментариев: "Результаты
работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а
также полученные заключения экспертов позволили следствию
определить окончательное количество погибших при пожаре – их
60", – отметили в ведомстве.Всех
погибших идентифицировали. Следователи выдали разрешения на
захоронение 37 жертв пожара. Еще 23 были предоставлены
ранее.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению
местных властей, возгорание возникло в детской батутной
комнате. В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщали, что в
результате происшествия погибло 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ
открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти
по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек:
управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду
Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский
комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный
интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в
ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра
Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора
компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову,
главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской
области Танзилию Комкову. Суд арестовал их на два
месяца.11 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное
дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея
Генина. Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти
37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже.
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