Всех жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово уже идентифицировали, проинформировали в Следственном комитете РФ. Сегодня 11.42 | комментариев: "Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60", – отметили в ведомстве.Всех погибших идентифицировали. Следователи выдали разрешения на захоронение 37 жертв пожара. Еще 23 были предоставлены ранее.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщали, что в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Суд арестовал их на два месяца.11 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея Генина. Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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