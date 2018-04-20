Об этом на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко и народным депутатом Андреем Иванчуком рассказала глава межфракционного объединения «Чужих детей не бывает» Ирина Луценко.

«Мы продолжаем усиливать ответственность родителей перед собственными детьми и защищать права детей на достойное развитие. Поэтому сегодня зарегистрировали три законопроекта, которые помогут усовершенствовать законодательство в этой сфере», — заявила Ирина Луценко.

Законопроект №8296 стал продолжением закона об алиментах, который вступил в силу в начале 2018 года. «Мы увидели результат, следовательно вместе со специалистами Министерства юстиции разработали новый законопроект, усиливающий право детей на надлежащее содержание. Среди предложенного нами — штрафы за неуплату алиментов свыше 1 года, увеличение минимального размера алиментов, запрет на отчуждение имущества должника по алиментам, а также недопущение на высокие должности злостных неплательщиков алиментов», — сообщила она.

Следующий законопроект (регистрационный номер №8295) предлагает отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов и предоставить налоговую скидку на внешкольное, дошкольное и школьное образование детей. «Мы хотим создать дополнительные стимулы для родителей, которые вкладываются в развитие детей и платят за музыкальную школу, частный садик, спортивную секцию, курсы английского. Поэтому предлагаем распространить налоговую льготу на такое образование», — сообщила народный депутат.

Третий законопроект (регистрационный №8294) предусматривает предоставление материальной помощи, бесплатного отпуска с зачислением в трудовой стаж родителям, которые ухаживают за тяжелобольными детьми на период оформления инвалидности.

«Этим пакетом законопроектов мы хотим, с одной стороны, защитить права детей, а с другой — стимулировать родителей, которые заботятся о своем ребенке. Надеюсь на быстрое рассмотрение в парламенте, ведь здесь нет политических вопросов. Новые законодательные инициативы касаются права детей Украины на достойную жизнь и развитие», — подчеркнула Ирина Луценко.

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