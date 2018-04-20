|Сутки в АТО: 35 обстрелов, двое украинских бойцов ранены
|20.04.2018 11:25
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Оккупанты применяли минометы, гранатометы и пулеметыЗа прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военный получили ранения.
Фото:volynnews.com
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО .
Согласно отчету, на донецком направлении сепаратисты использовали 120 и 82-мм минометы и пулеметы у Песок, шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского, Каменки, Марьинки, Пищевика и Гнутово.
На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Станицы Луганской, Майского и Артема, говорится в сообщении.
Напомним, что п ротягом прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 50 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков .
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