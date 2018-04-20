Погода, Новости, загрузка...
Сутки в АТО: 35 обстрелов, двое украинских бойцов ранены
20.04.2018 11:25
Сутки в АТО: 35 обстрелов, двое украинских бойцов ранены
Оккупанты применяли минометы, гранатометы и пулеметы
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военный получили ранения.
Сутки в АТО: 35 обстрелов, двое украинских бойцов ранены Фото:volynnews.com

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО .

Согласно отчету, на донецком направлении сепаратисты использовали 120 и 82-мм минометы и пулеметы у Песок, шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского, Каменки, Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Станицы Луганской, Майского и Артема, говорится в сообщении.

Напомним, что п ротягом прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 50 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков . 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить