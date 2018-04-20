На прошлой неделе Специальная мониторинговая задача ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушение режима тишины в Донбассе на 10%. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает

"На прошлой неделе СММ зафиксировала увеличение количества нарушение режима тишины на 10%. Мы зафиксировали 4827 нарушений режима прекращения огня. На прошлой неделе мы зафиксировали увеличение случаев применения вооружения запрещенного минскими договоренностями почти в 9 раз", - сообщил Хуг.

Также, по его словам, было зафиксировано 144 единицы вооружения, которое должно было быть отведено, вдоль линии разграничения. Из них 49 единиц вооружения размещены на подконтрольной Украины территории и 95 - на неподконтрольной.

Как сообщал боевики раз в очередной раз нарушили режим тишины возле Станицы Луганской, тем самым сорвав запланированное на 25 апреля разведение сил и средств.

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