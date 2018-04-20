Неполное выполнение Минских соглашений может привести к вполне законному появления российских военных баз на территории Украины и закреплении статуса ДНР и ЛНР.

Об этом "" рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает .

"После того как прекратили огонь, установили перемирие и тут же провели выборы, кто этой новоизбранной власти помешает обратиться к России с просьбой о заключении военного союза, как это произошло в Абхазии и Осетии? Появление российских баз на той территории – это окончательная заморозка конфликта, а не его согласие. И тогда можно сколько угодно говорить, мол, а почему вы остальные шаги не выполнили. Войска уже там – на законном основании. И все", - отметил знаток.

По его словам, Минские договоренности пора признать сорванными и признать Россию виновницей данного срыва.

"Вот говорят: где же новый формат? А новый формат – это мандат миротворческой миссии. Вот там все эти шаги и определяются – от и до", - резюмировал Сунгуровский.

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