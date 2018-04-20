Lockhead Martin может заработать до 928 000 000 долларов

Об этом пишет Independent .

Военно-воздушные силы США заказали разработку гиперзвуковой крылатой ракеты оборонном гиганта Lockheed Martin.

Если гиперзвуковую оружие будет успешно разработаны, Lockhead Martin может заработать до 928 000 000 долларов.

Как сообщается, ВВС США заявили об этом вскоре после того, как глава стратегического командования США генерал Джон Хитенс предупредил американских сенаторов о том, что у страны в настоящее время нет "никакой защиты" от гиперзвуковых ракет.

"И Россия, и Китай активно используют гиперзвуковые возможности. Мы наблюдали, как они проверяют эти возможности", - сказал он на слушаниях в сенате в прошлом месяце.