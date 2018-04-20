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Пентагон потратит $ 1 млрд на разработку гиперзвуковой ракеты
20.04.2018 11:28
Пентагон потратит $ 1 млрд на разработку гиперзвуковой ракеты
Lockhead Martin может заработать до 928 000 000 долларов
Военно-воздушные силы США заказали разработку гиперзвуковой крылатой ракеты
Пентагон потратит $ 1 млрд на разработку гиперзвуковой ракеты Фото: afp.com

Об этом пишет Independent .

Военно-воздушные силы США заказали разработку гиперзвуковой крылатой ракеты оборонном гиганта Lockheed Martin.

Если гиперзвуковую оружие будет успешно разработаны, Lockhead Martin может заработать до 928 000 000 долларов.

Как сообщается, ВВС США заявили об этом вскоре после того, как глава стратегического командования США генерал Джон Хитенс предупредил американских сенаторов о том, что у страны в настоящее время нет "никакой защиты" от гиперзвуковых ракет.

"И Россия, и Китай активно используют гиперзвуковые возможности. Мы наблюдали, как они проверяют эти возможности", - сказал он на слушаниях в сенате в прошлом месяце.

За несколько дней до этого, 1 марта, в послании Федеральному собраниюпрезидент РФ Владимир Путин объявил о создании в России гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Он утверждает, что его ракета оборудована ядерной энергоустановкой и имеет неограниченную дальность полета и возможности обхода систем ПРО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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