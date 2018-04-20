Причину инцидента на данный момент устанавливают, перебоев в движении поездов нет

В австрийском городе Зальцбург утром 20 апреля на железнодорожном вокзале столкнулись два поезда.

В результате аварии пострадали не менее 54 человек, пишет Salzburg24, информирует svodka.net.

ЧП случилось, когда маневровый локомотив добавлял вагон к поезду, который следовал по маршруту Цюрих — Вена. Он и столкнулся с пассажирским поездом, стоявшем на путях.

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СМИ уточняют, что большинство пострадавших получили легкие травмы.

Причину инцидента на данный момент устанавливают, перебоев в движении поездов нет.

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