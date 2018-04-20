Финансовая компания "Инвестор" предложила 670 млн грн за выкуп долгов компаний холдинга "Ритейл Групп", но позже отказалась подписывать протокол по результатам аукциона. Сегодня 12.12 | комментариев: Во время аукциона, состоявшегося 6 апреля, "Инвестор" предложила за лот с долгами холдинга 670 млн грн. Издание отмечает, что эта сделка могла стать крупнейшей для Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который проводил аукцион.На торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: "Форум", "Киевская Русь" и "Дельта Банка". До этого активы выставлялись на индивидуальные торги от девяти до 13 раз. Все заемщики – пять юридических лиц – не находятся в процессе ликвидации, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в холдинг "Ритейл Групп" Романа Лунина. В обеспечение по договорам банкам переданы недвижимое имущество, а также продуктовые и промышленные товары.По информации издания, сейчас торги признаны несостоявшимися, так как компания "Инвестор" не подписала протокол по результатам аукциона.Финкомпания "Инвестор" зарегистрирована в Киеве 3 марта 2018 года, ее владелец – Алла Каплина.В холдинг "Ритейл Групп" входят 17 гипермаркетов "Велмарт" в 12 городах Украины и один в Молдове, а также 40 супермаркетов "Велика Кишеня" в 12 городах Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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