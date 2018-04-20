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Крупнейшая сделка Фонда гарантирования вкладов по продаже активов сорвалась
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20.04.2018 11:31
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Финансовая компания "Инвестор" предложила 670 млн грн за выкуп
долгов компаний холдинга "Ритейл Групп", но позже отказалась
подписывать протокол по результатам аукциона. Сегодня 12.12 |
комментариев: Во время аукциона, состоявшегося 6 апреля, "Инвестор"
предложила за лот с долгами холдинга 670 млн грн. Издание отмечает,
что эта сделка могла стать крупнейшей для Фонда гарантирования
вкладов физических лиц, который проводил аукцион.На торги
выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул
объединены активы трех банков: "Форум", "Киевская Русь" и "Дельта
Банка". До этого активы выставлялись на индивидуальные торги от
девяти до 13 раз. Все заемщики – пять юридических лиц –
не находятся в процессе ликвидации, ведут активную хозяйственную
деятельность и входят в холдинг "Ритейл Групп" Романа Лунина. В
обеспечение по договорам банкам переданы недвижимое имущество, а
также продуктовые и промышленные товары.По информации издания,
сейчас торги признаны несостоявшимися, так как компания "Инвестор"
не подписала протокол по результатам
аукциона.Финкомпания "Инвестор" зарегистрирована в Киеве 3
марта 2018 года, ее владелец – Алла Каплина.В
холдинг "Ритейл Групп" входят 17 гипермаркетов "Велмарт" в 12
городах Украины и один в Молдове, а также 40 супермаркетов "Велика
Кишеня" в 12 городах Украины.
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