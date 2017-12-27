В этому году, по сравнению с 2016 годом, в Украине в три раза чаще начали проводить клинические испытания препаратов для педиатрии. Об этом во время научно-практического заседания сообщила директор Департамента экспертизы материалов доклинических и клинических исследований Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Леся Янковая, сообщает со ссылкой на журнал "Аптека".

Янковая рассказала, что за 9 месяцев 2017 года Минздрав Украины утвердил 171 клиническое исследование.

В 2016 г. было проведено 181 исследование.

По ее словам, в этом году большинство из них были проведены в педиатрии.

“Более чем 3-кратный по сравнении с 2016 г. рост количества испытаний лекарственных средств, применяемых в педиатрической практике свидетельствует о высоком доверии к отечественным специалистам”, — убеждает Янковая.

Она утверждает, что позитивная тенденция отмечается также в структуре утвержденных МОЗ международных многоцентровых клинических исследований — в Украине проходит все больше исследований 1-й и 2-й стадии, которые являются более наукоемкими и высокотехнологичными.

Как сообщал, депутаты добиваются открытия информации о клинических испытаниях препаратов, зарегистрированных в Украине. Соответсвующий законопроект внесён в Раду.

Также напомним, что правоохранители заподозрили чиновников ГЭЦ в фальсификации регистрационных досье медпрепаратов. Одному из сотрудников Центра в рамках дела уже было вручено сообщение о подозрении. Председателя ГЭЦ Татьяну Думенко по этому поводу еще не допрашивали.

Добавим, что, по словам В.Чумака, чаще только в Украине фальсифицируют лекарства, которые рекламируют.

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