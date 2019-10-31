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Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2019 год
31.10.2019 19:57
Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2019 год
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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