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Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2019 год
31.10.2019 19:57
Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2019 год Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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