Украина намерена полностью заблокировать российское аналоговое и цифровое телерадиовещание вдоль всей границы с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает его пресс-служба.

“Технология, которая используется в комплексной системе информационного противодействия, после ее развертывания в отдельных регионах позволит полностью заблокировать российское аналоговое и цифровое телерадиовещание вдоль всей украинско-российской границы“, — рассказал Турчинов.

В то же время технологический комплекс, блокируя российский сигнал, не будет препятствовать украинскому телерадиовещанию.

“Это даст нам возможность защитить украинских граждан от грязных потоков циничной информационной агрессии, которые несутся из российского телерадиоэфира с целью дезинформации и дестабилизации ситуации в Украине“, — отметил Турчинов.

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