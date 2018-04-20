В Украине, 21-23 апреля, ожидается чрезвычайный уровень пожарной
опасности. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского
гидрометцентра.
"21-23 апреля будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень
пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня рано утром под Киевом горел ресторанный комплекс.
Возгорание произошло в ресторанном комплексе в с. Новоселки в
Киевской области. Так, установлено, что горела кровля 2-этажного
здания ресторанного комплекса на площади 400 кв.м, причина пожара
устанавливается.
Также ночью произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов в
Хмельницком. На момент прибытия пожарных площадь пожара достигла
600 кв.м. Спасатели локализовали возгорание в 3:05, а в 4:38 -
ликвидировали и не допустили распространения огня на большую
площадь.
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