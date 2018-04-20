Яростные дискуссии вокруг евробляхеров породили один из ключевых вопросов – что есть справедливость в нашем государстве. Оппоненты евробляхеров не устают говорить, что они нарушают мыслимые и немыслимые законы, уничтожают дороги, производят немыслимое количество ДТП вследствие врожденного у евробляхеров стремления к суициду и желания нанести наибольший вред украинскому социуму и окружающей среде.

Я решил на примере одного мифа вокруг евробляхеров показать, что на самом деле проблема гораздо глубже.

Например, один из самых распространенных аргументов против евробляхеров — разбивают паскуды дороги. Эту мантру повторяют так часто, что я ради интереса решил обратиться к статистике и немного посчитал разрушительный убыток от этой страшной социальной группы.

По общеизвестной статистике в Украине на 1000 человек около 200 автомобилей. Реально чуть больше, но для простоты упростим до 200. Это означает, что на 1 млн жителей у нас 200000 авто. При официальном населении Украины в 45 млн человек — у нас должно быть 9 млн автомобилей. Однако, без учета аннексированного Крыма, у нас около 43 млн человек населения = 8,6 млн автомобилей.

Однако, с учетом ОРДЛО еще минус 3,9 млн = 39 млн = 7,9 млн авто.

Отнимем еще миграцию — это около 6 млн плюс около 800000 переселенцев с Донбасса ( а это самое активное население, часто приехавшее со своим авто). Получим около 35-36 млн населения в Украине = 7,2 млн авто на всю Украину

По данным ГФС по состоянию на 1 ноября 2017 года в Украине находится более 383,3 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

Это означает, что при населении 36 млн человек, евробляхеры составляют чуть более 5% автотранспорта

При населении в 39 млн человек — евробляхеры — менее 5% транспорта.

Без Крыма = около 4%

С Крымом — менее 4%

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И вот нас пытаются убедить, что около 4-5% евробляхеров обладают огромной разрушительной силой, которая сносит все на своем пути. Один бляхерский Гольф 2000 года выпуска в этой логике равноценен одной перегруженной 80 тоннами зерна фуре, что ползет по трассе Кропивницкий-Николаев. Вот такая логика….

По этому поводу на моей странице в Facebook разгорелась грандиозная дискуссия. Если обобщить аргументы противников евроблях словами известного украинского экономиста Бориса Куширука, то вырисовывается 3 базовых тезиса:

Держава — це ми, сукупність усіх громадян України. Це далеко не дрібниця. Мова йде про десятки мільярдів гривень несплачених податків. Але головне не це. Не можна пропагувати правовий нігілізм. Це знищує державу. І Ви це знаєте краще за багатьох. Все спишемо на поганих олігархів та владу. У нас так списують на погану місцеву владу викидання сміття куди завгодно, проїзд по смузі для громадського транспорту. Народ так протестує.

Проблема в том, что это общие слова, которыми государство общается с обществом. Почему никто не слушает чиновников? Потому что их выступления освобождены от смыслов. Функционально — это просто пена, которой заполняют пустоту, создают видимость, где все, что от народа требуется — изображение веры. То есть, мы вам пустоту под соусом как бы благ, а вы в ответ нам изображайте веру, что вы эти блага получаете. Идеальный гражданин для украинского государства — кроткий послушный скот, который выполняет все повинности, отдает все причитающееся по мнению государства и не спрашивает с государства ничего, чтобы тихо умереть в конце жизненного пути не создавая дополнительных проблем.

В итоге, получается, что слова общие, а потоки, которые идут на конкретные счета — конкретные. Элита не может остановится в набивании карманов, население не осознаёт и не имеет инструментария осознания сложности положения государства. Поэтому в этой ситуации разговоры о том, что кто-то должен играть по правилам не имеют никакого смысла. Пока нет веры — нет и правил. Пока вы в шахматы, а с вами в Чапаева, вере просто неоткуда взяться. Вера появляется тогда, когда первые лица живут так, как декларируют. А когда народ просят затянуть пояса, а сами на Мальдивы, то это не очень убедительный аргумент для бляхеров платить за неубедительное и нефункциональное двуличие госчиновников и их прислуги.

И люди чётко это понимают. Государство говорит: «давайте деньги нам государству во имя общего блага, это ваша обязанность», но все четк понимают, что никакого блага они не получат. Никто же в здравом уме не отдает деньги жуликам, а нас убеждают, что отдавать деньги жуликам и ворам — священный долг. Чиновники всех рангов напоминают цыганку, которая обещает все блага в жизни в обмен на золото, деньги здесь и сейчас. С гарантированным результатом, что в финале не будет ни золота, ни денег, ни благ.

Поэтому приоритетом становится личное или групповое выживание, что . Это ущербная логика, но она рациональна поскольку за ней стоит травматический опыт перманентного кидалова.

И вот у нас 32-й заход на круг — как перестать кидать, кто гарантирует наказание за кидалово, что я получаю, какой ценой. Вот когда начнётся чёткость с ответами, тогда начнётся логика развития в Украине. А до этого будет перманентная борьба бляхеров с коррупционерами, уклонистами от налогов с получателями субсидий (среди которых половина уклонисты от налогов), коррупционеров с большими коррупционерами, НАБУ с ЕБУ, декларантов с е-декларантами, баранов с овцами, жаб с гадюками.

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