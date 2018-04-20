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Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"
20.04.2018 11:35
Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"
Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными
Сайт Государственного предприятия "Антонов" в очередной раз атаковали хакеры.
Хакеры взломали сайт ГП "Антонов" Фото: slovoidilo.ua

Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром"

"Корпоративный сайт ГП" Антонов "закрыто в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении с ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

В связи с этим "Укроборонпром" заявляет, что злоумышленники целенаправленно пытаются дискредитировать ведущее украинское предприятие в отрасли.

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