Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными

Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром"

"Корпоративный сайт ГП" Антонов "закрыто в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении с ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".