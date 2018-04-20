С приходом в Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун начала выстраивать новую систему прозрачных закупок лекарств и отказалась от каких-либо коррупционных сделок, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодня 12.10 | комментариев: Он подчеркнул, что украинские больницы и поликлиники находятся в ужасном состоянии. По мнению Гройсмана, причина заключается в "абсолютно бестолковой политике в прошлые периоды, когда здравоохранение никого не интересовало"."Интересовали две вещи в здравоохранении, за что боролись все режимы: первая – контроль над закупками лекарств, чтобы присвоить себе миллиарды, и вторая позиция – закупить другие технические средства, оборудование, все что угодно, чтобы на этом еще украсть 30–40–50%. Пришел первым заместителем министра обыкновенный человек по фамилии Супрун, которая начала ломать эти схемы, начала выстраивать новую систему прозрачных закупок лекарств, которая отказалась от каких-либо коррупционных сделок, которая начала это все ломать. Мы, как правительство, начали работать над тем, чтобы либо оставить здравоохранение в том состоянии, в котором оно есть, либо начать его менять. Мы выбрали второй вариант", – заявил премьер.Он отметил, что внесет кандидатуру Супрун на назначение министром, как только коалиция определит общую позицию по этому вопросу: "Ведем дискуссию в украинском парламенте с коалицией. Как только будет определена общая позиция по кандидатуре министра здравоохранения, то, непременно, я как премьер-министр внесу эту кандидатуру в украинский парламент".Супрун назначили и.о. министра здравоохранения в июле 2016 года. 3 апреля 2018 года парламентский комитет по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров об увольнении Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. По словам главы комитета, нардепа от БПП Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".4 апреля премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил Супрун за проводимые ею реформы и упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в цинизме и попытках пиара.Сама и.о. министра не верит, что в Раде довольно голосов для ее отставки. Она подчеркнула, что ее поддерживают Гройсман и президент Петр Порошенко, следовательно увольняться не планирует. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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