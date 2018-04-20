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Гройсман: Супрун начала ломать схемы в сфере здравоохранения
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20.04.2018 11:39
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С приходом в Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
начала выстраивать новую систему прозрачных закупок лекарств и
отказалась от каких-либо коррупционных сделок, заявил
премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодня 12.10 | комментариев:
Он подчеркнул, что украинские больницы и поликлиники
находятся в ужасном состоянии. По мнению Гройсмана, причина
заключается в "абсолютно бестолковой политике в прошлые периоды,
когда здравоохранение никого не интересовало"."Интересовали две
вещи в здравоохранении, за что боролись все режимы: первая –
контроль над закупками лекарств, чтобы присвоить себе миллиарды, и
вторая позиция – закупить другие технические средства,
оборудование, все что угодно, чтобы на этом еще украсть 30–40–50%.
Пришел первым заместителем министра обыкновенный человек по фамилии
Супрун, которая начала ломать эти схемы, начала выстраивать новую
систему прозрачных закупок лекарств, которая отказалась от
каких-либо коррупционных сделок, которая начала это все ломать. Мы,
как правительство, начали работать над тем, чтобы либо оставить
здравоохранение в том состоянии, в котором оно есть, либо начать
его менять. Мы выбрали второй вариант", – заявил премьер.Он
отметил, что внесет кандидатуру Супрун на назначение министром, как
только коалиция определит общую позицию по этому вопросу:
"Ведем дискуссию в украинском парламенте с коалицией. Как только
будет определена общая позиция по кандидатуре министра
здравоохранения, то, непременно, я как премьер-министр внесу эту
кандидатуру в украинский парламент".Супрун назначили и.о. министра
здравоохранения в июле 2016 года. 3 апреля 2018 года
парламентский комитет по вопросам здравоохранения одобрил проект
обращения к Кабинету Министров об увольнении Супрун и большинством
голосов выразил ей недоверие. По словам главы комитета,
нардепа от БПП Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы
Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло
в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016
году, что имеет признаки служебной халатности".4
апреля премьер-министр
Владимир Гройсман поблагодарил Супрун за проводимые ею
реформы и упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в
цинизме и попытках пиара.Сама и.о. министра не верит, что в
Раде довольно голосов для ее отставки. Она подчеркнула, что ее
поддерживают Гройсман и президент Петр Порошенко, следовательно
увольняться не планирует.
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