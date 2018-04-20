Россия угрожает Украине жесткими действиями из-за задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна "Норд".

Об этом говорится в , опубликованном пресс-службой российского , передает .

"Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна "Норд", пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море. Возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков. Насильственное насилие к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений", - сказано в заявлении ведомства Сергея Лаврова.

"Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не очень. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - сказано в угрозах российских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира