В России считают, что Украина нарушила международное законодательство

Об этом говорится в заявлении МИД России .

"Требуем прекратить издеваться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно вернуться домой, к своим семьям. Наше терпение не очень. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - заявили в российском дипломатическом ведомстве.

"Насильственный насилие к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений", - говорится в заявлении.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд " .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.