|РФ пригрозила "жестким ответом" из экипаж судна "Норд"
|20.04.2018 11:42
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В России считают, что Украина нарушила международное законодательствоРоссия требует, чтобы украинские пограничники нарушили национальное законодательство и разрешили гражданам Украины, членам экипажа, задержанного рыболовецкого судна "Норд", уехать в аннексирован Россией Крым без надлежащих документов.
Фото: youtube.com
Об этом говорится в заявлении МИД России .
"Требуем прекратить издеваться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно вернуться домой, к своим семьям. Наше терпение не очень. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - заявили в российском дипломатическом ведомстве.
"Насильственный насилие к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений", - говорится в заявлении.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд " .
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог .