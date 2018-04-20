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РФ пригрозила "жестким ответом" из экипаж судна "Норд"
20.04.2018 11:42
РФ пригрозила "жестким ответом" из экипаж судна "Норд"
В России считают, что Украина нарушила международное законодательство
Россия требует, чтобы украинские пограничники нарушили национальное законодательство и разрешили гражданам Украины, членам экипажа, задержанного рыболовецкого судна "Норд", уехать в аннексирован Россией Крым без надлежащих документов.
РФ пригрозила "жестким ответом" из экипаж судна "Норд" Фото: youtube.com

Об этом говорится в заявлении МИД России .

"Требуем прекратить издеваться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно вернуться домой, к своим семьям. Наше терпение не очень. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - заявили в российском дипломатическом ведомстве.

"Насильственный насилие к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений", - говорится в заявлении.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины  задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова  "ведет работу по возврату судна" Норд " .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это  административная ответственность.

Как сообщал  iPress.ua суд в Херсоне  избрал меру пресечения для капитана судна "Норд"  Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита  внес за него залог .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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