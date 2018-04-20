|Червона чи голуба? Катя Осадча зачарувала стильними сукнями (ФОТО)
|20.04.2018 11:44
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Відома телеведуча Катя Осадча останнім часом з'являється на очах шанувальників у нестандартних та оригінальних сукнях, дивуючи елегантними образами.
Так, у зеленій сукні з пікантним декольте та вирізом для ноги, зірка з'явилася на першому прямому ефірі "Голосу країни-8", а от напередодні. під час "Балу квітів", Катя обрала червону сукню зі схожим кроєм.
Який колір личить зірці більше?
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