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Червона чи голуба? Катя Осадча зачарувала стильними сукнями (ФОТО)
20.04.2018 11:44
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Відома телеведуча Катя Осадча останнім часом з'являється на очах шанувальників у нестандартних та оригінальних сукнях, дивуючи елегантними образами.

Так, у зеленій сукні з пікантним декольте та вирізом для ноги, зірка з'явилася на першому прямому ефірі "Голосу країни-8", а от напередодні. під час "Балу квітів", Катя обрала червону сукню зі схожим кроєм.

Який колір личить зірці більше?

Перший прямий ефір у 8 сезоні - done. Наступної неділі продовжимо @goloskrainy_official Фото на згадку В який колір @realpotap пофарбує бороду наступної неділі? Лінії для голосування відкриті

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