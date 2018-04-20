



Відома телеведуча Катя Осадча останнім часом з'являється на очах шанувальників у нестандартних та оригінальних сукнях, дивуючи елегантними образами.



Так, у зеленій сукні з пікантним декольте та вирізом для ноги, зірка з'явилася на першому прямому ефірі "Голосу країни-8", а от напередодні. під час "Балу квітів", Катя обрала червону сукню зі схожим кроєм.



Який колір личить зірці більше?



Перший прямий ефір у 8 сезоні - done. Наступної неділі продовжимо @goloskrainy_official Фото на згадку В який колір @realpotap пофарбує бороду наступної неділі? Лінії для голосування відкриті



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