Заместитель генпрокурора Украины провел встречу с министром юстиции и генеральным прокурором Кипра

Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время получит от Кипра определенные материалы международно-правовой помощи в рамках уголовных производств в отношении бывших высокопоставленных чиновников, сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, информирует svodka.net.

«С министром юстиции и генеральным прокурором Кипра. Вскоре Генпрокуратура Украины получит от Кипра очередную порцию материалов международно-правовой помощи в рамках производств в отношении бывших высокопоставленных чиновников и их «кошельков», — написал Е.Енин на странице в Фейсбуке.

Он проиллюстрировал свое сообщение фотографиями встреч с министром юстиции и генпрокурором Кипра.

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