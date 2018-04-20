Прокуратура Киева через суд добилась возвращения в государственную собственность гостинично-ресторанного комплекса "Феофания" стоимостью 182 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"К государственной собственности истребовано недвижимое имущество - гостиницу "Феофания" и ресторан гостиницы "Феофания", общей площадью 6620,7 кв.м и стоимостью более 182 млн грн", - говорится в сообщении.



Комплекс расположен на улице Метрологической, 14-Б в Киеве. Он выбыл в частную собственность на основании отмененного решения суда от 2004 года. В 2013 году частное предприятие "ГК Феофания" зарегистрировало "Феофанию" за собой на праве собственности на основании судебного решения от третьего марта 2004 года.

Выяснилось, что это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом Киева.

В январе 2018 году в хозяйственный суд Киева был подан иск о возвращении в государственную собственность столичной гостиницы "Феофания" с рестораном.

​Как сообщал svodka.net ранее, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о намерении возвращать в коммунальную собственность заброшенные исторические здания.

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