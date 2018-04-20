|Прокуратура Киева вернула в госсобственность "Феофанию"
|20.04.2018 11:46
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Прокуратура Киева через суд добилась возвращения в государственную собственность гостинично-ресторанного комплекса "Феофания" стоимостью 182 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"К государственной собственности истребовано недвижимое
имущество - гостиницу "Феофания" и ресторан гостиницы "Феофания",
общей площадью 6620,7 кв.м и стоимостью более 182 млн грн", -
говорится в сообщении.
Выяснилось, что это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом Киева.
В январе 2018 году в хозяйственный суд Киева был подан иск о возвращении в государственную собственность столичной гостиницы "Феофания" с рестораном.
Как сообщал svodka.net ранее, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о намерении возвращать в коммунальную собственность заброшенные исторические здания.
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