Когда собаке нечего делать, она либо вылизывает себе разные места, либо красит будку. Не строит (строят другие), а именно красит. Вы никогда не видели собачек с ведром краски и кисточкой? Да просто они все были при деле или ставили гигиену превыше бытовой эстетики. Казалось бы – при чем здесь Кремль и его пропаганда? Очень даже при чем. Когда Москва ничего не может поделать с реальностью и по факту оказывается по самые ушки в дерьме, любимое решение – задорно пускать волну, нахваливая запах и вкусовые качества. Они это называют особый путь.

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Итак, первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов заявил, что им безотлагательно нужно снять фильм про «Новороссию». «События последних лет в Донбассе достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал», уверен чиновник. Ну, почему бы и нет — жанр фантастики уже давно занял достойное место в кинематографе. Снимают же фильмы про Средиземье и Гари Поттере. Не получилось с «Новороссией», сели в лужу по полной программе, вместо хлеба и соли Левобережная Украина встретила гостей оплеухами и пинками. Наступление провалилось, сепаратисты кроме захваченного ОРДЛО вынуждены были убегать или залечь на дно. Это реальность — с ней ничего не поделать. Остается снимать кино.

Понятно, что на такую ответственную задачу поставят какого-то маститого и давно бесполезного режиссера типа Михалкова. Из казны выделят большой бюджет, потом провалят все сроки, бюджет будут дважды прибавлять, потом кино с помпой выйдет на большой экран и провалится. Михалков обижено заявит, что снимал «кино не для всех», на этом все и закончится. Остались детали – определиться с жанром. И тут очень кстати будет проект антиамериканского и антисанкционного закона, с которым сейчас носятся по Госдуме. Кроме только прочего он предлагает отказаться от соблюдения авторских прав. То есть можно не ломать голову над сюжетом, а просто содрать общую картинку у западного образца. Думаю, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» подойдет идеально. И найдет понимание у всех сторонников «Новороссии». Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Представляете, где-то в центре Москвы чиновник с идеологом снимают номер в гостинице и начинают со страшной силой экспериментировать с тяжелыми наркотиками и алкоголем. Через несколько дней их сознание погружается в пучину, они видят НАТО на своих границах, страшных украинских националистов, распятых мальчиков, плачущую корову. После эфира они слышат голоса притесняемого русскоязычного населения. Чиновник берет в казне много денег, рейсом из Аргентины дипломаты привозят 400 кг кокаина, из других стран тоже что-то привозят, и они начинают кормить наркотой депутатов, журналистов, идеологов, сотрудников АП. Присоединяются Дугин с Затулиным, которые и без наркотиков давно потеряли реальность, но им все равно насыпают порцию. Их всех прет со страшной силой, и они идут освобождать «братьев». Плюс боярышник – их вообще не отпускает. Хороший фильм получится. Может, не очень смелый, но почти документальный. —

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