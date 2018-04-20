Если производителей дешевых сигарет заставят поднять цены до уровня среднего сегмента (27 грн), то их вытеснят с рынка международные концерны, пишет сайт телеканала "112 Украина". По подсчетам авторов, альтернативный путь – повышение адвалорной ставки до 20% для всех сигарет – принесет в бюджет дополнительно 6–8 млрд грн. Сейчас в Украине адвалор установлен на уровне 12% и применяется к сигаретам дороже 40 грн Фото: pixabay.com Как отмечается в статье, сегодня дешевые сигареты стоят 18–22 грн, если производителей дешевых сигарет заставят поднять цены до уровня среднего сегмента (27 грн), то их вытеснят с рынка международные концерны.Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина 18 апреля заявила агентству УНИАН, что со всеми игроками рынка обсудили инициативу Минфина, но представитель Торгового дома ЛТФ Дмитрий Попов, который принимал участие в рабочей группе при Минфине, утверждает, что слова Ляпиной не соответствуют действительности."Она даже не присутствовала на заседании группы. Ляпину там представляла госпожа Валентина Хоменко, некогда помощник Ляпиной, а сейчас руководитель Украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртабак". "Укртабак" – это частная структура, которая отрабатывает деньги своих спонсоров – иностранных табачных компаний "Филип Моррис", "Джапан Табакко", "Бритиш Американ Табакко", – сообщил Попов в комментарии ZIK и добавил, что с мелкими производителями никто не договаривался.Сейчас в Украине адвалор (плавающая составляющая акциза, которая зависит от цены на сигареты) установлен на уровне 12% и применяется к сигаретам дороже 40 грн."Таким образом, что с пачки "Примы", что с пачки "Мальборо" платится один налог – 15,46 грн. Хотя разница в цене у этих марок сигарет составляет 15 грн. Если адвалорную ставку поднять до 20%, она будет применяться ко всем сигаретам, она будет насчитываться даже на сигареты без фильтра. Дополнительные поступления в бюджет, по оценкам экспертов, составят 6–8 млрд грн. При этом ни о какой ценовой дискриминации и нарушении конкуренции речь не идет", – подчеркивается в публикации.В среднем, адвалорная ставка в Европе находится на уровне 22%, и предложение о 20% для Украины соответствует европейскому подходу, считает автор."А вот чего в ЕС нет, так это минимальных цен на сигареты. Это противоречит Евродирективе 64 (Директива ЕС от 21 июня 2011 года "О структуре и ставках акциза, применяемых к табачным изделиям". – ). Более того, в ЕС пресекаются любые попытки установить минимальные цены", – говорится в статье.Издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники сообщило 12 апреля, что законопроект, повышающий стоимость сигарет, уже подготовлен и его лоббируют три крупные табачные компании. Если документ примет парламент, то самые дешевые сигареты подорожают минимум на 5 грн, отмечал портал."Еспресо" в редакционной статье писало, что общеевропейская практика, когда с более дорогих сигарет платится более высокий налог – так называемая адвалорная ставка – не внедряется в Украине из-за давления международных табачных корпораций. По подсчетам издания, введение адвалора может увеличить поступления в бюджет на 8 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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