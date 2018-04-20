Однако уже с воскресенья в страну придет похолодание, которое сохранится на будущей неделе, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

«В Украине в субботу — существенный скачок температуры воздуха, днем ​​+20 + 26 градусов, на востоке еще будет свежее, +13+17 градусов. Ветер еще побудет порывистым, небольшие дожди пройдут только завтра вечером на севере. Большинство Украины будет в солнце и малооблачной погоде», — уточнила она.

При этом в воскресенье в Украине ожидается похолодание.

«22 апреля зона холода с северо-востока — там даже видно снег — будет веять и нас снижением температуры воздуха. Очередным. В воскресенье днем ​​ожидается +13+18 градусов, на Западе и Юге до +20, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях +10+15 градусов», — добавила Диденко.

Преобладать будет сухая погода, небольшие дожди пройдут лишь на северо-востоке Украины.

«В Киеве завтра очень тепло, до +23, +24 градусов. Солнечно, ветрено, сухо, только к вечеру в субботу вероятность дождя. 22 апреля в столице столбики термометров покажут ниже +15+16 градусов, осадков в воскресенье не ожидается», — отметила она.

На следующей неделе в Украине погода будет скорее свежая, чем очень теплая, дневная температура воздуха составит +13+18 градусов, с периодическими дождями.

«Поэтому в ближайшей перспективе теплой будет завтрашняя суббота», — подытожила Диденко.

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