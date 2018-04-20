Россия должна "решить проблемы с утверждениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США

Об этом советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил послу России Анатолию Антонову, пишет Reuters .

Болтон сказал Антонову, что в интересах обеих стран иметь лучшие отношения, но Россия должна "решить проблемы с утверждениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США и отравления бывшего российского шпиона в Великобритании".

В заявлении Болтона также говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией в Украине, где Россия поддерживает сепаратистов, и в Сирии, где в ходе семилетней войны Москва предоставляет военную поддержку правительства Дамаска.

Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.