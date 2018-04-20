|Болтон назвал российскому послу условии улучшения отношений с США
|20.04.2018 11:50
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Россия должна "решить проблемы с утверждениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в СШАУлучшение отношений между США и РФ зависит от решения созданных ею проблем.
Фото: из свободных источников
Об этом советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил послу России Анатолию Антонову, пишет Reuters .
Болтон сказал Антонову, что в интересах обеих стран иметь лучшие отношения, но Россия должна "решить проблемы с утверждениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США и отравления бывшего российского шпиона в Великобритании".
В заявлении Болтона также говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией в Украине, где Россия поддерживает сепаратистов, и в Сирии, где в ходе семилетней войны Москва предоставляет военную поддержку правительства Дамаска.
Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.
Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что между руководства Белого дома за всю историю не было человека, который занимала такую же "жесткую позицию" по отношению к РФ .