Об этом сообщает Іndependent.

Отмечается, что за успешное создание ракеты корпорация может получить 928 млн долларов.

Объявление о разработке появилось вскоре после того, как глава стратегического командования США генерал Джон Хитенс предупредил американских сенаторов о том, что у страны нет никакой защиты от звуковых ракет.

«И Россия, и Китай активно используют гиперзвуковые возможности. Мы наблюдали, как они проверяют эти возможности», — сказал Хитенс на слушаньях в Сенате.

В то же время издание уточняет, что пока не установлена дата завершения изготовления и тестирования ракеты.

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