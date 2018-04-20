|ВВС США сделали заказ на создание сверхмощной ракеты
|20.04.2018 11:50
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Об этом сообщает Іndependent.
Отмечается, что за успешное создание ракеты корпорация может получить 928 млн долларов.
Объявление о разработке появилось вскоре после того, как глава стратегического командования США генерал Джон Хитенс предупредил американских сенаторов о том, что у страны нет никакой защиты от звуковых ракет.
«И Россия, и Китай активно используют гиперзвуковые возможности. Мы наблюдали, как они проверяют эти возможности», — сказал Хитенс на слушаньях в Сенате.
В то же время издание уточняет, что пока не установлена дата завершения изготовления и тестирования ракеты.
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