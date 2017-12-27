На сегодняшний день Bona Cousa представляет собой площадку, на которой частные инвесторы и заёмщики находят друг друга.

Большинство людей, которые получали или собираются брать кредиты считают, что надо обращаться к частным инвесторам, только когда нет возможности получить кредит в банке. Такая точка зрения имела право на существование до 2007 года, когда банки кредитовали всех и вся подряд. Но за последние 10 лет, банки сильно подорвали доверие как депозитных вкладчиков, так и своих состоявшихся и потенциальных заёмщиков. Утверждение по депозитным вкладчикам не требует подробного объяснения, довольно вспомнить все случаи невыплат банков по своим депозитам. Говоря о заёмщиках, мы тоже получаем довольно неприглядную картину: когда заёмщики теряли свои квартиры из-за невозможности реструктуризировать свои долги перед банком или прикладывали непомерные усилия, чтобы выплатить ипотечный кредит.

Когда по известным причинам банки перестали кредитовать в 2008 году, а потребность людей в кредитовании не уменьшилась, на рынок вышли так называемые частные инвесторы, которые небезуспешно попытались заполнить пустующую нишу кредитования. Некоторые, а таких большинство, ушли с рынка, не сумев правильно вести бизнес; некоторые стали мелкими ростовщиками для определенного круга своих знакомых и лишь немногие, такие как Bona Cousa, выдержали все перипетии, расширились и составляют достойную конкуренцию банкам, которым трудно приспособиться к сегодняшним реалиям!

На сегодняшний день, Bona Cousa, которая на рынке кредитования более 20 лет, представляет собой площадку, на которой частные инвесторы и заёмщики находят друг друга. Частный инвестор может получить достойные проценты на свои средства практически ничем не рискуя беря в залог недвижимость которая при любых раскладах стоит дороже чем инвестированная сумма, а заёмщик быстро получает кредит на условиях, которые он может обсуждать непосредственно со своим инвестором.

Являясь Посредником с большой буквы «П», Bona Cousa, в лице своих менеджеров помогает обеим сторонам прийти к взаимовыгодному соглашению. И заёмщик получает условия сравнимые с банковскими, а часто и более выгодные, при этом имея возможность менять условия договора непосредственно после его заключения, договариваясь с инвестором, что в принципе невозможно, взяв кредит в банке.

Приведём простой пример: если у заемщика появилась какая-то сумма денег, он может немедленно погасить часть займа и с этого же дня платить проценты на остаток, и наоборот, почти погасив кредит, заёмщик имеет возможность, не неся никаких дополнительных расходов, повторно взять нужную ему сумму. Что в принципе не позволяет сделать ни один банковский договор!

Важнейшее отличие получения кредита под залог недвижимости в Bona Cousa — это когда единственным условием получения кредита является наличие этого самого залога. Не требуется сообщать о своих доходах, нет никаких требований к Вашему финансовому положению, наличию поручителей и хорошей кредитной истории. Оформляется же эта сделка в течение дня.

В любом случае, получение кредита под залог недвижимости в Bona Cousa решает вопрос срочной финансовой подпитки, когда платить за что-то нужно уже сейчас, а доходы поступят немного позже.

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