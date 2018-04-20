Очень интересная статистика приходит из гибридного запоребрья, а именно, с начала этого года в РФ фиксируется резкий спад производства стройматериалов и в целом, пике строительной индустрии.

Так, согласно последним данным, обвал строительных работ составил 9,6%, а производство стройматериалов показало худшие цифры с 2015 года. В частности, обвал производства кирпича составил 19,3%, сборных блоков для зданий на 16,3%, окон – 13%, цемента – 12%, бетона -10%.

Согласно данным Росстата, мощности строительных компаний были загружены лишь на 59%, а примерно 32% строительных заказов столкнулись с проблемой неплатёжеспособности заказчика.

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И вот казалось бы, в чем проблема? Чем вызван такой серьезный обвал данной индустрии в РФ?

На самом деле все очень просто. Завершается строительство Керченского моста, и закрываются сметы объектов к Чемпионату мира по футболу. Именно эти две площадки и кормили всё это время строительную отрасль РФ. А когда будет перерезана последняя ленточка, то можно будет поставить крест на данной индустрии?

По сути – да, ведь без государственных заказов, отрасль как таковая не развивается, в условиях отсутствия инвестиций и с 2013 года её падение, даже в условиях востребованности у Кремля, оставило 11%. Когда же все объекты будут завершены, то возникнет вопрос, а что дальше делать более чем 6 тысячам строительных компаний в условиях дисбаланса спроса и предложений?

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