Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, обнародовала в своем Instagram-аккаунте очень пикантный снимок - звезда запечатлена на фото, как говорится, "в чем мать родила".

Стоит отметить, что звезда позирует полностью обнаженной возле бассейна. Где именно был сделан снимок - неизвестно. Настя решила не раскрывать геолокацию. Фото певица просто подписала "nude girl", что означает обнаженная девушка. Пикантные места звезда аккуратно закрыла, скрестив руки на груди и забросив ногу на ногу.

Как сообщал svodka.net, известная американская певица Рианна из-за необычного образа стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на фестивале Coachella в американском штате Калифорнии.

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