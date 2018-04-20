|Украина скоро получит от Кипра информацию о средствах экс-чиновников
|20.04.2018 11:56
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Украина вскоре получит от компетентных органов Кипра материалы международно-правовой помощи в рамках дел относительно бывших высокопоставленных должностных лиц и их "кошельков". Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает
"С Министром юстиции и генеральным прокурором Кипра. Скоро
Генпрокуратура Украины получит от Кипра очередную порцию материалов
международно-правовой помощи в рамках производств в отношении
бывших чиновников и их "кошельков", - написал Енин.