Эта история рассчитана больше на патриотический сегмент общества.

Президент Украины Петр Порошенко поднял тему создания поместной церкви в Украине для того, чтобы иметь козыри на будущих выборах, информирует svodka.net.

Об этом «Апострофу» заявил источник, близкий к окружению главы государства.

«В лагере президента долго думали, с какими козырями идти на будущие выборы. Наконец было принято решение сыграть на церковной теме, потенциально самой выгодной, правда, «взрывоопасной», — отметил собеседник издания.

В то же время политолог Петр Олещук добавил, что, принимая во внимание ту частоту, с которой поднимается вопрос поместной церкви в Украине, инициатива Порошенко больше похожа на политическую игру на проверенных темах.

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«Я думаю, это больше политический трюк. Президент действительно может вести какие-то переговоры со Вселенским патриархом, может даже иметь какие-то намеки, что этот вопрос будет решен положительно. Но проблема в том, что православие — это не только Вселенский патриарх», — подчеркнул он.

По словам Олещука, эта история рассчитана больше на патриотический сегмент общества.

«Ведь, если бы президент действительно обеспокоился вопросом поместной церкви, то нужно было бы начинать с объединения украинских православных церквей, запускать этот процесс, а уже потом обращаться за признанием. Нельзя этот вопрос решать с конца», — подытожил он.

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