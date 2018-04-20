Основным двигателем экономического роста в первом квартале 2018 года оставался внутренний спрос, сообщили в Национальном банке Украины. НБУ оставил без изменений свой прогноз, что рост ВВП в 2018 году составит 3,4%, а в 2019–2020 годах – 2,9% Фото: National Bank of Ukraine / Flickr "В первом квартале, по оценкам НБУ, рост реального ВВП составил 2,3% г/г в первую очередь вследствие дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения благоприятной внешней конъюнктуры. Дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады НКТ (неконтролируемых территорий. – ) прошлого года, проявление которого в полной мере ожидается со второго квартала. Вместе с тем временные факторы, а именно: ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте, несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности в транспорте и строительстве", – рассказали в НБУ.В отчете говорится, что основным фактором экономического роста оставался внутренний спрос. Частное потребление стимулировало дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018 года, а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств.НБУ оставил без изменений свой прогноз, что рост ВВП в 2018 году составит 3,4%, а в 2019–2020 годах – 2,9%.Международное агентство Moody's прогнозирует, что ВВП Украины в 2018 году вырастет на 3,5%, Fitch – 3,2%, Всемирный банк – 3,5%.По данным Госстата, рост ВВП в Украине в 2017 году составил 2,5%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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