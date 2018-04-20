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НБУ: В первом квартале 2018 года рост реального ВВП составил 2,3% в годовом измерении
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20.04.2018 12:02
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Основным двигателем экономического роста в первом квартале 2018
года оставался внутренний спрос, сообщили в Национальном банке
Украины. НБУ оставил без изменений свой прогноз, что рост ВВП в
2018 году составит 3,4%, а в 2019–2020 годах – 2,9% Фото: National
Bank of Ukraine / Flickr "В первом квартале, по оценкам НБУ, рост
реального ВВП составил 2,3% г/г в первую очередь вследствие
дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения
благоприятной внешней конъюнктуры. Дополнительным фактором
стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой
блокады НКТ (неконтролируемых территорий. – )
прошлого года, проявление которого в полной мере ожидается со
второго квартала. Вместе с тем временные факторы, а именно:
ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте, несколько
сдерживали оживление экономической активности, в частности в
транспорте и строительстве", – рассказали в НБУ.В отчете
говорится, что основным фактором экономического роста
оставался внутренний спрос. Частное потребление стимулировало
дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том
числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной
заработной платы с начала 2018 года, а также улучшение
потребительских ожиданий домохозяйств.НБУ оставил без изменений
свой прогноз, что рост ВВП в 2018 году составит 3,4%, а в 2019–2020
годах – 2,9%.Международное агентство Moody's
прогнозирует, что ВВП Украины в 2018 году вырастет на
3,5%, Fitch – 3,2%, Всемирный банк – 3,5%.По данным
Госстата, рост ВВП в Украине в 2017 году составил 2,5%.
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