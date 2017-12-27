Шоумен Максим Галкин опубликовал архивное видео своего выступления перед нынешним президентом РФ Владимиром Путиным. Галкин: Немного редкого видео из прошлого века Фото: maxgalkinru / Instagram Видео он разместил в Instagram."Если Клинтон будет трясти перед нами своими боеголовками, Путин его в туалете поймает и в сортире замочит!", – говорит Галкин.Путин, присутствующий в зале, смеется, услышав шутку."Немного редкого видео из прошлого века. 25 декабря 1999 года, Дом Кино. 100-летие журнала "Огонек". За шесть дней до ухода Ельцина с поста президента, о чем я, конечно, не знал, когда писал этот текст", – объяснил Галкин. Немного редкого видео из прошлого века. 25 декабря 1999 года Дом Кино. 100-летие журнала "Огонёк". За шесть дней до ухода Ельцина с поста президента, о чём я, конечно, не знал, когда писал этот текст. #веселобыло #вангуюпотихоньку #давношучу #путин #наинаельцина #михаиллесин #максимгалкин #журналогонёк Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Дек 23, 2017 at 3:14 PST На момент записи номера Галкина, в 1999 году, Путин являлся секретарем Совета безопасности РФ и директором ФСБ РоссииГалкин осенью 2017 года изобразил вождя пролетариата Владимира Ленина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки галкин видео прошлого века президента Теги: новости