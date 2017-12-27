|Галкин показал видео смеющегося молодого Путина
|27.12.2017 14:22
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Немного редкого видео из прошлого века. 25 декабря 1999 года Дом Кино. 100-летие журнала "Огонёк". За шесть дней до ухода Ельцина с поста президента, о чём я, конечно, не знал, когда писал этот текст. #веселобыло #вангуюпотихоньку #давношучу #путин #наинаельцина #михаиллесин #максимгалкин #журналогонёкПубликация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Дек 23, 2017 at 3:14 PST
На момент записи номера Галкина, в 1999 году, Путин являлся секретарем Совета безопасности РФ и директором ФСБ РоссииГалкин осенью 2017 года изобразил вождя пролетариата Владимира Ленина.
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