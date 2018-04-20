|С начала суток на Донбассе погиб один украинский военный
|20.04.2018 12:10
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С начала суток, в результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает
"К сожалению, вследствие вражеского огня сегодня, 20 апреля,
погиб один украинский защитник 1981 года рождения. Кроме этого один
наш защитник получил ранения. Он был доставлен в военно-медицинский
госпиталь и ему была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья
нашего защитника оценивается как тяжелое", - сообщил Гуцуляк.