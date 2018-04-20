Члены организованной преступной группы, переодевшись в форму сотрудников полиции, останавливали и грабили автомобили, сообщили в СБУ. СБУ и полиция задержали четырех участников группировки на трассе Днепр – Донецк Фото: Служба безпеки України / Facebook Правоохранители установили, что злоумышленники, переодевшись в форму сотрудников полиции, останавливали частные автомобили и нападали на их владельцев, угрожая оружием.Оперативники спецслужбы вместе со спецподразделением полиции задержали четырех участников группировки на трассе Днепр – Донецк после очередного разбоя.Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли огнестрельное оружие, радиостанции, спецномера и форму сотрудников полиции.Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки полиции сбу форму сотрудников группировки Теги: происшествия