Члены организованной преступной группы, переодевшись в форму
сотрудников полиции, останавливали и грабили автомобили, сообщили в
СБУ. СБУ и полиция задержали четырех участников группировки на
трассе Днепр – Донецк Фото: Служба безпеки України / Facebook
Правоохранители установили, что злоумышленники, переодевшись в
форму сотрудников полиции, останавливали частные автомобили и
нападали на их владельцев, угрожая оружием.Оперативники спецслужбы
вместе со спецподразделением полиции задержали четырех участников
группировки на трассе Днепр – Донецк после очередного
разбоя.Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли
огнестрельное оружие, радиостанции, спецномера и форму сотрудников
полиции.Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в
совершении преступления и избрании меры пресечения в виде
содержания под стражей в рамках открытого уголовного производства
по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 353 (самовольное
присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
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