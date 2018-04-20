Венгер работает с "пушкарями" с 1996 года

"После тщательных размышлений и обсуждений с клубом я решил, что пришло время покинуть" запас ". Я благодарен за возможность работать здесь так много лет.

Я хочу поблагодарить персонала, игрокам, директорам, которые делают этот клуб особым " , - заявил Венгер, информирует официальный сайт" канониров ".

Напомним, что договор французского тренера заканчивался летом 2019 года.