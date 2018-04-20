Погода, Новости, загрузка...
Арсен Венгер покинув "Арсенал"
20.04.2018 12:14
Арсен Венгер покинув "Арсенал"
Венгер работает с "пушкарями" с 1996 года
Лондонский "Арсенал" официально сообщил о решении Арсена Венгера покинуть клуб летом 2018 года.
Арсен Венгер покинув "Арсенал" Фото: arsenal.com

"После тщательных размышлений и обсуждений с клубом я решил, что пришло время покинуть" запас ". Я благодарен за возможность работать здесь так много лет.

Я хочу поблагодарить персонала, игрокам, директорам, которые делают этот клуб особым " , - заявил Венгер, информирует официальный сайт" канониров ".

Напомним, что договор французского тренера заканчивался летом 2019 года.

Венгер работает с "пушкарями" с 1996 года. Арсен выиграл с "Арсеналом" три чемпионства, семь Кубков Англии и столько же Суперкубков Англии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить