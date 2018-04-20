|Арсен Венгер покинув "Арсенал"
|20.04.2018 12:14
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Венгер работает с "пушкарями" с 1996 годаЛондонский "Арсенал" официально сообщил о решении Арсена Венгера покинуть клуб летом 2018 года.
Фото: arsenal.com
"После тщательных размышлений и обсуждений с клубом я решил, что пришло время покинуть" запас ". Я благодарен за возможность работать здесь так много лет.
Я хочу поблагодарить персонала, игрокам, директорам, которые делают этот клуб особым " , - заявил Венгер, информирует официальный сайт" канониров ".
Напомним, что договор французского тренера заканчивался летом 2019 года.
Венгер работает с "пушкарями" с 1996 года. Арсен выиграл с "Арсеналом" три чемпионства, семь Кубков Англии и столько же Суперкубков Англии.
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